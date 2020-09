Genootschap Sint-Margaretha zet deuren van Wintamse kerk open tijdens Open Monumentendag Els Dalemans

08 september 2020

14u40 0 Bornem Het Genootschap Sint-Margaretha zet nu zondag 13 september de deuren van de Sint-Margarethakerk in Wintam (Bornem) wagenwijd open voor het publiek. “We tonen naar aanleiding van Open Monumentendag ons prachtig kerkinterieur, met voorwerpen uit Nattenhaasdonk”, zegt Theo Segers.

“Het grootste deel van het kerkmeubilair van Sint-Margaretha is afkomstig uit de in 1825 door overstromingen teloorgegane kerk van Nattenhaasdonk. Die verdwenen site was de oudste woonkern op het grondgebied Hingene en één van de oudste nederzettingen van de streek. We tonen nu zondag heel wat voorwerpen uit Nattenhaasdonk, en permanente filmvoorstelling op groot scherm over het leven in Wintam in de periode net na de Tweede Wereldoorlog.”

Ontmoetingsplaats

“Met deze activiteit willen we ons kerkgebouw, dat is herbestemd als museum met multifunctionele ruimte, nog eens in de kijker zetten. We hebben voor onze kerk gevochten, en hopen dat het voor iedereen terug een ontmoetingsplaats mag worden, en een trekpleister voor toeristen. We gaan ook de mogelijkheid bieden aan verenigingen, organisaties, bedrijven en privé personen om in de toekomst in dit bijzondere kader een bijzonder evenement te organiseren.”

Open Monumentendag in de Sint-Margarethakerk, op zondag 13 september van 10 tot 17 uur in Wintam (Bornem).