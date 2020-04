Gemeentes Klein-Brabant bieden gratis stoffen mondmaskers aan Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

12u40 0 Bornem Zowel de gemeente Bornem als Puurs-Sint-Amands zullen binnenkort gratis stoffen mondmaskers aanbieden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor registeren via een website of kunnen bellen naar de gemeente.

Met de beslissing om gratis mondmaskers te voorzien voor hun inwoners, hopen de beide gemeenten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Mondmaskers spelen hierin een belangrijk rol”, zegt noodplanningscoördinator Tinneke Dereymaeker van Klein-Brabant. “Zeker op plaatsen was het moeilijk is om voldoende afstand te houden.”

Wie nog geen mondmasker heeft, kan zijn gratis mondmasker aanvragen via Puurs-Sint-Amands.be/corona of kan bellen naar het telefoonnummer 03 203 27 01. Naast een algemene aankoop van mondmaskers, roepen de gemeenten nu vrijwilligers op om massaal mondmaskers aan te maken en deze aan de gemeenten te schenken. “Uiteraard zullen de gemeenten deze mensen ondersteunen door hen het nodige materiaal te geven”, gaat Dereymaeker verder.

Naaiateliers

De gemeenten richten zich ook nog aan mensen die thuis nog materiaal heeft liggen of de kennis heeft om mondmaskers aan te maken. “Want we richten naaiateliers in op verschillende locaties in beide gemeenten. Hier zal niet alleen genaaid maar ook geknipt worden. Iedereen kan dus een handje helpen. Ook al heb je geen ervaring”, zegt Dereymaeker.

De gemeenten vragen alle helpers wel om zich vooraf te registeren. “Zodat we alles goed kunnen organiseren”, besluit Dereymaeker. Dat kan onder meer op Puurs-Sint-Amands.be/corona. Van zodra de huidige maatregelen worden versoepeld, zullen de gemeenten de mondmaskers bedelen.