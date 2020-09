Gemeenteraadslid vraagt extra coronasteun tijdens koude maanden: “Help horecazaken met overdekte en verwarmde winterterrassen” Els Dalemans

24 september 2020

12u07 0 Bornem Gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) vraagt het Bornemse gemeentebestuur om de horecazaken ook tijdens de wintermaanden extra te ondersteunen. “Laat ons samen bekijken hoe we kunnen zorgen voor overdekte en verwarmde winterterrassen. Zo kan iedereen de coronamaatregelen respecteren en toch nog iets verdienen.”

“Door de coronamaatregelen schorste Bornem tijdelijk het terrasreglement, zodat de terrassen van de horecazaken in onze gemeente tot en met 15 oktober alle ruimte krijgen. Dit is natuurlijk positief, maar we moeten ook bekijken wat we na 15 oktober gaan doen. Door de coronamaatregelen verliezen heel wat zaken zitplaatsen binnen en buiten wordt het al snel te koud voor de klanten.”

Geen kakafonie

“We moeten onze horecazaken helpen het hoofd boven water te houden, bijvoorbeeld door samen te kiezen voor een reeks overdekte en verwarmde terrastenten. We zouden als gemeentebestuur duidelijke regels rond kleur en stijl kunnen opstellen, zodat het geheel geen kakafonie wordt, heldere afspraken maken rond en controleren op brandveiligheid en misschien zelfs onderhandelen over de prijs bij leveranciers door in groep te werken.”

Verder ondersteunen

Schepen van Lokale Economie Stefaan De Landtsheer (IEDEREENBORNEM) belooft het voorstel te onderzoeken. “Dit is een interessante suggestie, die we zeker verder zullen proberen uitwerken. We hebben de voorbije maanden al goed samengewerkt met onze horeca-uitbaters en willen hen zeker ook tijdens de wintermaanden ondersteunen.”