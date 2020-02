Gemeenteraadslid lanceert opmerkelijk voorstel: “Laat ons samen gaan jagen, want onbekend is onbemind”

Els Dalemans

21 februari 2020

15u32 2 Bornem Gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) lanceert een opmerkelijk voorstel naar aanleiding van de commotie die is ontstaan rond de jacht in Bornem. “Laat alle gemeenteraadsleden deelnemen aan een jachtpartij, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de voorbereidingen en regels. Onbekend is immers onbemind.” Burgemeester Kristof Joos (N-VA) vindt een goed gesprek met alle partijen een beter idee.

Sinds enkele weken zit het er bovenarms op tussen de voor- en tegenstanders van de jacht in Klein-Brabant. Een merrie sukkelde, opgeschrikt door de schoten van een groep jagers, in een beek en overleed. Door deze gebeurtenis deelden ook heel wat andere inwoners hun verhaal: over kogels in hun achterdeur, hagel die tegen de ramen ketst, jagers die tot vlakbij de huizen achter de fazanten aanzitten, wandelaars die klemmen of vergif vinden... De Facebookgroep ‘TOTAALVERBOD NU op de jacht in Klein-Brabant’ houdt het protest levend, de natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos verscherpte het toezicht.

Wagens gevandaliseerd

“De burgemeester verklaarde dat hij met iedereen wil praten om deze verziekte situatie op te lossen, maar ik merk ook dat men bevooroordeeld aan deze gesprekkenronde begint. Leden van de meerderheid -waaronder zelfs de voorzitter van de gemeenteraad- postten op Facebook berichten die duidelijk aangeven dat zij tégen de jacht zijn. Op die manier gaan we de polemiek alleen maar opdrijven, in plaats van deze mensen weer te verbinden. Het is nu al zo erg dat ik van jagers te horen krijg dat hun wagens gevandaliseerd worden, hun banden worden platgestoken...”, zegt Verheyden.

Cowboys

“De uitspraak van de burgemeester dat de ‘cowboys’ onder de jagers er tussenuit moeten, kan ik alleen maar steunen. Maar héél wat jagers zijn geen cowboys, toch worden ook zij nu geviseerd. Daarom stel ik voor om niet alleen te praten, maar ook bij het begin van het jachtseizoen met alle gemeenteraadsleden deel te nemen aan een jachtpartij. Zo kunnen we allemaal eens met eigen ogen zien wat de voorbereidingen zijn, en hoe streng de jagers meermaals op de wetten en regels wordt gewezen. We kunnen ook, in samenspraak met de jagers, deze wetten en regels publiceren in ons gemeenteblad. Zo weet iedereen meteen wat er wel en niet kan en mag.”

Jachtpartij

“Ik zie het niet als onze taak om jachtpartijen te gaan organiseren voor gemeenteraadsleden” reageert burgemeester Kristof Joos (N-VA). “Het lijkt mij een beter idee om met alle betrokken partijen samen rond de tafel te gaan zitten. We hebben al enkele afzonderlijke gesprekken achter de rug, en zoeken nu een geschikte datum voor een grotere gezamenlijke bijeenkomst. Na die overlegmomenten kunnen we over het onderwerp communiceren in ons informatieblad.”

Wetgeving naleven

“We willen de ‘cowboys’ onder de jagers er inderdaad tussenuit, net zoals dit bijvoorbeeld in het verkeer het geval is, en rekenen hiervoor op de tussenkomst van de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat alle jagers de wetgeving naleven. Zelf kleurden we al onze gronden uit als jachtgebied, en we willen onze inwoners helpen om hetzelfde te doen. Dit wil niet zeggen dat wij tégen de jacht zijn, wel dat we Bornemnaren willen helpen wanneer ze aangeven last te hebben van de jacht en ons om hulp vragen.”