Gemeentelijk zwembad heropent op 27 juli met verplicht reservatiesysteem Kristof De Cnodder

20 juli 2020

19u45 0 Bornem Het Bornemse gemeentelijk zwembad Breeven opent op 27 juli opnieuw de deuren. Het bad bleef in het kader van de coronacrisis maandenlang gesloten. Zwemmers dienen in de eerstkomende periode wel rekening te houden met enkele bijzondere voorzorgsmaatregelen.

Op 24 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat openbare zwembaden weer open mochten, maar in Bornem keek men nog wat langer de kat uit de boom. Intussen werkten de gemeentelijke diensten een draaiboek uit om de veiligheid en gezondheid van de zwemmers maximaal te garanderen. Vanaf maandag 27 juli kan u opnieuw terecht voor een plonsje in het Breevenbad.

Wel is het zo dat er maximum 37 zwemmers tegelijk binnen mogen: twaalf om baantjes te trekken in het grote bad en 25 in het recreatiegedeelte. De whirlpools en het massagebad blijven voorlopig gesloten. Wie wil komen zwemmen, moet dat doen binnen een afgelijnd tijdsslot en dient vooraf te reserveren. Voor en na de zwembeurt moet u ook het zelfde omkleedhokje gebruiken. Tussendoor worden de kleedkamers, de lockers, het sanitair, de zwemkades, de startblokken en de trapladders steeds grondig ontsmet. In het zwembadgebouw werd ook een circulatieplan uitgestippeld.

Meer info en reserveren via www.bornem.be/sport.