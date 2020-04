Exclusief voor abonnees Gemeentelijk coronaplan: Bornembons aan halve prijs voor inwoners, ook aan bedrijven en verenigingen wordt gedacht Kristof De Cnodder

22 april 2020

12u05 0 Bornem Het gemeentebestuur van Bornem heeft een uitgebreid ‘coronaplan’ uitgedokterd. Het gaat om een reeks financiële en logistieke steunmaatregelen voor burgers, ondernemers en verenigingen. Een greep uit de gemaakte engagementen, die later eventueel nog kunnen worden bijgestuurd.

Gewone burgers krijgen eenmalig de kans om een Bornembon aan te kopen tegen tien in plaats van twintig euro. De gemeente past de rest van het bedrag bij. Op die manier krijgen alle inwoners én de lokale economie een duwtje in de rug. In totaal trekt Bornem daarvoor dik 400 000 euro uit. Cultuurliefhebbers die een Vriendenpas bezitten, zullen daar gratis een jaartje langer gebruik van mogen maken. Voor 75-plussers werd het initiatief Zeggetis in het leven geroepen. Scholieren uit minder begoede gezinnen kunnen via het Sociaal Huis gratis toegang krijgen tot het internet, zodat zij mee zijn met het afstandsonderwijs.

Voor handelszaken wordt een extra promotiebudget voorzien van zodra een heropening aan de orde is. Verder wordt er op de gemeentelijke website extra visibiliteit geboden aan de lokale middenstanders. De ‘uitstralingsbijdrage’ die dit jaar voor het eerst zou worden geïnd bij de winkels in het kerngebied valt weg. Wie huurt van de gemeente (zoals de uitbaters van Cultuurcafé Ter Dilft en Sportkafee Breeven) moet in 2020 een kwart minder huurgeld betalen.

Bedrijven met een oppervlakte van minder dan duizend vierkante meter zullen dit jaar geen gemeentelijke bedrijfsbelasting moeten betalen. Wie wel nog belasting moet betalen, zal pas later op het jaar een aanslagbiljet krijgen toegestuurd. Er wordt ook een ‘task force lokale economie’ opgericht om ondernemingen praktisch te ondersteunen. De gemeente belooft daarnaast om haar leveranciers steeds snel te betalen, om cashflowproblemen bij die leveranciers te vermijden.

Marktkramers moeten in 2020 slechts drie vierde van hun normale standgeld betalen. De standgelden voor kermissen die niet kunnen plaats vinden, worden terugbetaald aan de foorkramers.

Verenigingen die financieel in de problemen dreigen te komen, zullen aanspraak kunnen maken op een bijkomende subsidie. Ten slotte zal er eveneens worden gedacht aan organisatoren van evenementen.