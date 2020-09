Exclusief voor abonnees Gemeentebestuur wijzigt dan toch proefopstelling aan Warregaren: “Zoeken de gulden middenweg” Wannes Vansina

23 september 2020

16u23 0 Bornem Het verkeer krijgt aan het einde van de Boomstraat in Bornem opnieuw de mogelijkheid om naar parking Achterweidestraat en parking Abdij te rijden. Het gemeentebestuur heeft beslist om de proefopstelling aan Warregaren tegen het weekend te wijzigen. Een deel van de paaltjes wordt vrijdag weggenomen, maar de rest van het mobiliteitsplan blijft wel overeind. De Verenigde Handelaars Bornem reageert tevreden.

Om het doorgaand verkeer in het centrum te ontraden en het zo fietsvriendelijker, leefbaarder en aantrekkelijker te maken om te wonen en te winkelen, zette het gemeentebestuur begin juli een proefopstelling op ter hoogte van het kruispunt Boomstraat/Kloosterstraat. Bedoeling was deze uit te testen tot het einde van het jaar, maar het komt daar nu op terug na aanhoudende kritiek van de handelaars.

“Onze klanten blijven weg, onze verkoop daalde met wel 85 procent”, slaakte Luc de Schryver van de Verenigde Handelaars Bornem kort na de start een noodkreet in deze krant. Ook politiek zorgde de opstelling voor ophef. Een toegevoegd punt met een hoofdelijke stemming tijdens de gemeenteraad eerder deze maand werd een kot in de nacht verdaagd. “Dit is het failliet van de meerderheid”, brieste de oppositie.

