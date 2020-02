Gemeentebestuur lanceert ‘open oproep’: Wie heeft beste idee voor toekomst van kerk Branst? Els Dalemans

19 februari 2020

14u21 1 Bornem De gemeente Bornem lanceert een ‘open oproep’ om ideeën te verzamelen voor een nieuwe invulling van de kerk van Branst (Bornem). Eerder werd beslist dat het gebouw een ‘regionaal depot voor kerkelijke goederen’ wordt, maar De gemeente Bornem lanceert een ‘open oproep’ om ideeën te verzamelen voor een nieuwe invulling van de kerk van Branst (Bornem). Eerder werd beslist dat het gebouw een ‘regionaal depot voor kerkelijke goederen’ wordt, maar Actiegroep #TeamBranst maakte met een petitie duidelijk dat de inwoners dit niet willen. “Er komt geen nieuw participatiemoment , maar we willen wel naar de voorstellen luisteren”, zegt bevoegd schepen Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM).

De gemeente, de kerkraad en de pastorale ploeg van Bornem werken al enkele jaren aan een ‘kerkenplan’, waarbij voor elk gebedshuis een nieuwe bestemming wordt gezocht. De inwoners van Branst kregen enkele weken geleden te horen dat hun Sint-Vincentius a Paulokerk geschikt is als ‘regionaal depot voor kerkelijke goederen’. Maar de actiegroep #TeamBranst maakte duidelijk dat de Branstenaar dit niet wil, en dat bevestigt ook gemeenteraadslid Luc De boeck (CD&V).

Huis van de Branstenaar

“Uit eerdere participatiemomenten blijkt dat de inwoners van de kerk hun nieuwe gemeenschapscentrum willen maken. Dit voorstel werd ook gevolgd door het vorige schepencollege, maar na de verkiezingen besliste de nieuwe ploeg plots dat er geen geld was voor dit project”, aldus De boeck.

“Pas toen, in mei 2019, werd het erfgoeddepot onderzocht. Men zou echter perfect het huidige gemeenschapshuis van Branst -dat anders óók gerenoveerd moet worden- kunnen verkopen en dat geld investeren in de kerk. Maak het toch allemaal niet zo moeilijk: ga terug praten met de inwoners, en als zij aangeven dat ze nog steeds dat gemeenschapshuis willen kunnen we van de kerk een ‘Huis van de Branstenaar’ maken.”

Haalbaarheidsstudie

“Wij hebben inderdaad beslist om van de kerk geen gemeenschapshuis te maken, omdat twee exemplaren in één dorp financieel niet verantwoord was” reageert De Maeyer. “Daarom hebben we die piste verlaten, en ons voorstel om van de kerk een erfgoeddepot te maken werd goed onthaald door de stuurgroep van het kerkenplan. Er volgt nu nog een haalbaarheidsstudie en een onderzoek naar mogelijke subsidies, dan zal blijken of dit project haalbaar is.”

De meerderheid stemde het amendement van CD&V weg, dat voorstelde om ‘een nieuw participatiemoment te organiseren, vertrekkende van de oorspronkelijke beslissing waarbij alle voor- en nadelen van deze keuze worden onderzocht.’

Open oproep

“We gaan ons niet vastpinnen op die oorspronkelijke beslissing, want dit gaat de zaken net beperken. Daarom lanceren we een ‘open oproep’”, aldus De Maeyer. “Ons doel is zo veel mogelijk ideeën en voorstellen van kandidaten te verzamelen, de uiterste datum om projecten in te dienen wordt 6 maart. Op maandag 16 maart zullen we alle voorstellen aanhoren, we vragen kandidaten ook zeker om te focussen op de financiële haalbaarheid van hun voorstel.”