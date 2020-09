Gemeente verkoopt serviceflats Den Dries aan Seniorencentrum OLV – Oppositie vraagt garantie over prijzen en dienstencentrum Els Dalemans

10 september 2020

18u42 1 Bornem De onderhandelingen tussen de gemeente Bornem en Seniorencentrum OLV over de verkoop van de 54 serviceflats ‘Den Dries’ in de Driesstraat zitten in de laatste rechte lijn. “We willen de verkoopakte graag goedkeuren in de gemeenteraad van oktober”, zegt schepen Elke Cuyt (IEDEREENBORNEM).

De gemeente Bornem besloot al eerder om de activiteiten van het dienstencentrum Den Dries, gelegen op de kelderverdieping van het gebouw, stop te zetten en op zoek te gaan naar een koper voor de serviceflats Den Dries.

Privatisering

“We moeten op allerlei vlakken besparen als we tegen het einde van deze legislatuur weer een financieel evenwicht willen hebben in Bornem. Wij willen onze senioren echter nog steeds dezelfde kwalitatieve dienstverlening garanderen” zie burgemeester Kristof Joos eerder. “Daarom zijn we volop in gesprek met een overnemer over de privatisering van de 54 serviceflats.”

Garanties over dagprijs

Die overnemer is Seniorencentrum OLV in de Stationsstraat, gelegen op wandelafstand van Den Dries. De verkoop, goed voor een opbrengst van 2,7 miljoen euro, staat gepland voor de volgende gemeenteraad. De Bornemse oppositie stelt zich nu al enkele vragen bij de deal. “Wat gaat er met de opbrengst gebeuren? Wij zien dat geld graag opnieuw naar sociale zaken gaan. Krijgen we garanties dat de dagprijs van de serviceflats na deze verkoop niet meteen zal stijgen? Wat zullen de gevolgen zijn voor het personeel? En kunnen we in de overeenkomst opnemen dat de koper ook het dienstencentrum nieuw leven moet inblazen?”, vraagt Hilde Cools (CD&V) zich af.

Personeel op straat

“Tijdens de lockdown werden onze senioren immers aan hun lot overgelaten, dit moeten we in de toekomst vermijden. Kan iemand vanuit de gemeenteraad betrokken blijven bij dit project, om een oogje in het zeil te houden?” Ook Wim Verheyden (Vlaams Belang) heeft vragen bij de privatisering. “Er zouden ondertussen al 2 personeelsleden op straat staan, klopt dit? We vragen ook garanties over de toekomst van het dienstencentrum. Senioren kunnen hier niet alleen terecht voor een deftige en betaalbare maaltijd, maar ook voor hun sociale contacten.”

Dienstencentrum

“Het behouden van de dagprijs wordt mee opgenomen in de voorwaarden van de verkoop, er kan dus niet meteen een hogere factuur in de bus vallen bij de bewoners”, sust schepen Cuyt. “Voor de twee personeelsleden waarvan sprake, twee poetsdames, wordt intern naar een oplossing gezocht. Zij kunnen mogelijk bij de bewoners zelf aan de slag gaan. Nu meer vertellen over de toekomst van het dienstencentrum is moeilijk, omwille van de coronacrisis houden we de deuren nu dicht.”