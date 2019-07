Gemeente sluit zwembad omdat bouten roesten Wannes Vansina

18 juli 2019

16u16 0 Bornem Pech voor wie gehoopt had om volgende week te gaan zwemmen in het zwembad van Bornem. De gemeente moet de infrastructuur onverwacht sluiten nadat uit inspectie is gebleken dat er wat schort aan de gebruikte bouten. Onder meer een net moet ervoor zorgen dat er geen stukken naar beneden komen.

In mei vond een inspectie plaats in het zwembad. Daaruit blijkt dat er wat schort aan de gebruikte RSV-bouten in de zwemhal en dat deze moeten worden vervangen door geconserveerde stalen exemplaren. Dit als gevolg van nieuwe technische inzichten rond corrosievorming in zwembaden.

“Een gespecialiseerde firma kan pas eind september of begin oktober de bouten vervangen. Daarom zien we ons genoodzaakt het zwembad nu al tijdelijk te sluiten”, zegt waarnemend burgemeester Saadet Gülhan, als schepen ook bevoegd voor Sport.

De eigen uitvoeringsdiensten moeten ervoor zorgen dat er geen enkel veiligheidsrisico is voor bezoekers of het personeel. Zo zullen ze boven het grote bad een net te hangen om een eventuele val van de geluidsboxen op te vangen. Ook verlichtingsarmaturen worden beter beveiligd.

“Het risico is zeer klein, maar bestaat en dus moeten we maatregelen nemen”, zegt Gülhan. Hoelang het zwembad gesloten zal zijn, is nog niet bekend. “We kunnen momenteel nog niet inschatten hoe lang deze werken zullen duren, maar uiteraard trachten we de hinder in tijd te beperken.”

De sluiting is alvast pech voor de kinderen die deelnemen aan de gemeentelijke sportkampen. Hun zwemactiviteiten zullen vervangen worden door een andere sportieve uitdaging. De squash, sporthal, klim- en vechtsportzaal en het Sportkafee blijven uiteraard wel open.