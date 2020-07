Gemeente lanceert nieuwe oproep: “Wie heeft idee voor nieuwe invulling van kerk Branst?”

Bornem

Nu de coronamaatregelen stilaan versoepelen, zet de gemeente Bornem de zoektocht naar een herbestemming van de Sint-Vincentius à Paulokerk in deelgemeente Branst weer verder. Tijdens de eerste ronde in maart werden al een tiental voorstellen ingediend . De open oproep komt er na protest van de inwoners over de toekomstplannen voor de kerk.