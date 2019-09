Gemeente geeft groen licht voor luxeflats naast jeugddorp, extra voorwaarden volstaan niet voor Scouting Bornem

Els Dalemans

11 september 2019

15u12 1 Bornem De gemeente Bornem geeft een vergunning voor de bouw van luxe-appartementen op de site van de Sint-Bernardusabdij in Bornem. Scouting Bornem protesteerde al eerder tegen deze plannen, omdat de flats op minder dan 50 meter van het jeugddorp liggen. “Er komt een buffer en de kopers worden extra geïnformeerd”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “Dit volstaat niet, wij gaan deze beslissing aanvechten”, reageert Mark Augustinus van Scouting Bornem.

Scouting Bornem probeerde met een reeks bezwaarschriften de komst van de luxe-appartementen tegen te houden. “Naast de abdij zelf worden ook de oude stallingen aan de rechterkant verbouwd tot luxeflats. Deze liggen op minder dan 50 meter van ons jeugddorp en met alle balkons in onze richting. Kloosterheide is de thuis van de Scouts- en Chirogroep, de speelpleinwerking wordt er georganiseerd en er komen jeugdbewegingen op weekend of op kamp. Kinderen spelen, zingen, ravotten: ze maken lawaai, en de bewoners van de luxe-appartementen gaan dit als overlast zien”, aldus Augustinus.

Bijkomende voorwaarden

Het gemeentebestuur gaf de projectontwikkelaar toch een vergunning, maar nam enkele bijkomende voorwaarden op in het dossier. “De projectontwikkelaar moet zowel bij verkoopovereenkomsten als bij eventuele huurcontracten de nadruk leggen op het feit dat het jeugddorp vlakbij ligt. Zo kunnen kopers of huurders later niet voor verrassingen komen te staan, of beweren dat ze geen weet hadden van de vele activiteiten op Kloosterheide”, zegt burgemeester Joos.

“Ook zal er een buffer worden aangelegd, over de volledige lengte en op 2 meter van de meest westelijke abdijmuur. Daar worden streekeigen leibomen geplaatst met een minimumhoogte van 5 meter. Dit groen zal dienst doen als extra geluidsbuffer, want we kunnen onmogelijk de muur tussen beide domeinen zo hoog optrekken.”

Beslissing aanvechten

“Deze voorwaarden volstaan voor ons niet, want ze beschermen ons niet tegen problemen of klachten in de toekomst. Voor ons horen die appartementen simpelweg niet thuis op deze plek, de gemeente zou het gebouw beter een andere invulling geven. Wij gaan deze beslissing daarom aanvechten bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen”, aldus Augustinus.

Wachten op subsidies

De werken aan de Sint-Bernardusabdij zelf zijn ondertussen volop aan de gang. Al wacht de gemeente Bornem nog steeds op de beloofde erfgoedpremie voor de restauratie van de abdijbibliotheek. “We kregen van de hogere overheid de bevestiging dat we deze subsidie - zo’n 148.000 euro - krijgen, maar het geld zelf is op dit moment niet beschikbaar”, zegt Joos.

“Wij willen echter kunnen doorwerken en al zeker de verwarming in orde brengen, want de winter staat voor de deur. We kregen de toestemming van Erfgoed om deze klus ook al op te starten, daarom schieten wij vanuit de gemeente het nodige geld voor. Anders loopt het project vertraging op en dat zorgt elders weer voor extra kosten, denk maar aan de tijdelijke opslag van de vele waardevolle boeken.”