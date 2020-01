Gemeente Bornem gaat in beroep tegen bouw windturbine Els Dalemans

20 januari 2020

12u25 2 Bornem De gemeente Bornem gaat in beroep tegen de vergunning van de provincie Antwerpen De gemeente Bornem gaat in beroep tegen de vergunning van de provincie Antwerpen voor de bouw van een windturbine naast de N16 . “Wij gaven eerder negatief advies en willen dit dossier niet halfslachtig aanpakken. Zonder onze erfdienstbaarheid kan Eoly trouwens niet beginnen bouwen”, zegt schepen van Milieu en Energie Nicole Van Praet (IEDEREENBORNEM).

De bestendige deputatie van provincie Antwerpen gaf Eoly eind 2019 de toestemming om een windturbine te bouwen op het terrein van Solucious naast de N16 in Bornem. Eoly is de groene energieproducent- en leverancier van de Colruyt Group. Met deze beslissing negeerde de deputatie het negatief advies van de gemeente Bornem én de petitie en 555 bezwaarschriften van de actiegroep ‘Houd Hingene uit de wind’.

Windplan

“We gaan in beroep tegen de beslissing van het provinciebestuur omdat we vinden dat we consequent moeten zijn. We gaven niet alleen een negatief advies, maar gingen ons standpunt in dit dossier ook verdedigen tijdens een hoorzitting. We zijn vóór duurzame energie, maar vinden dat er eerst werk gemaakt moet worden van een verbeterde wetgeving en een windplan door de Vlaamse regering. In dit dossier staan de eerste woningen op minder dan 300 meter van de turbine. Er is nog te veel onduidelijkheid over de gevolgen op de gezondheid, we vrezen ook voor geluidshinder en slagschaduw”, zegt Van Praet.

Erfdienstbaarheid

Eoly kan de bouw van de turbine nog niet opstarten, omdat de erfdienstbaarheid in de lucht ontbreekt. Die toestemming van de gemeente is noodzakelijk omdat de wieken over een deel van de Woestijnstraat hangen. “We gaven die erfdienstbaarheid heel bewust niet. De Vlaamse regering zal zich nu over dit dossier moeten buigen” besluit Van Praet.

Actiegroep ‘Houd Hingene uit de wind’ is blij met de beslissing van Bornem: “Ook wij tekenen beroep aan en we vinden het een heel positief signaal dat het lokaal bestuur ons steunt. Samen staan we sterker”, zegt Koen Van de Moortel namens het comité.