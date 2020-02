Gemeente bekijkt verbod op kerstboomverbrandingen: “Neem mensen niet alle gezelligheid af!” Els Dalemans

25 februari 2020

17u50 0 Bornem Het Bornemse schepencollege bekijkt de mogelijkheid om kerstboomverbrandingen in de gemeente te verbieden. Scouting Bornem organiseert in januari alvast de laatste editie van de traditionele kerstboomverbranding, en gaf het klimaat als reden. Wim Verheyden (Vlaams Belang) protesteert: “Neem mensen toch niet alle gezelligheid af!”

De jaarlijkse kerstboomverbranding van Scouting Bornem lokt traditioneel heel wat volk. Maar de Bornemse jeugdbeweging kondigde aan dat vanaf 2021 een ander evenement zal worden georganiseerd. Het klimaat is voor de jongeren de grootste drijfveer om geen kerstbomen meer te verbranden.

Alternatief

Ook de gemeente Bornem bekijkt nu of kerstboomverbrandingen op het grondgebied misschien beter helemaal verboden worden. “De beslissing van Scouting Bornem om geen kerstboomverbranding meer te organiseren is niet het gevolg van een vraag van onze kant. Men heeft ons wél de vraag gesteld hoe wij dit in de toekomst zien, maar uiteindelijk zelf besloten om een alternatief te zoeken”, zegt jeugdschepen Saadet Gülhan (N-VA).

Kankerverwekkende stoffen

“Voor zover wij weten wil de Chiro van Hingene nog wél een jaarlijkse kerstboomverbranding organiseren. Wij zijn er op dit moment nog niet uit of we dit evenement wel of niet gaan verbieden”, vult milieuschepen Nicole Van Praet (IEDEREENBORNEM) aan. “Bij zo’n verbranding komt fijn stof vrij, samen met allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen. Er zijn heel wat andere activiteiten mogelijk waarmee men geld kan verdienen zónder kerstbomen te verbranden.”

Gezelligheid

Gemeenteraadslid Verheyden protesteert: “Geloven jullie echt dat een evenement dat één keer per jaar plaatsvindt zo’n grote invloed zal hebben op het milieu? Zijn jullie zo naief te denken dat het fijn stof uit de haven, uit onze grote steden, van de autosnelwegen… niét tot in Bornem geraakt? Wij leven hier niet onder een grote stolp. Nog geen uitspraak durven doen over deze beslissing is rond de pot draaien. Neem mensen toch niet àlle gezelligheid af.”