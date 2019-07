Geflitst aan 78 kilometer per uur ter hoogte van werken Oude Scheldebrug TVDZM

23 juli 2019

De lokale politie Klein-Brabant heeft aan de werfzone Oude Scheldebrug een autobestuurder geflitst aan 78 kilometer per uur. Ter hoogte van de werken telt er momenteel een maximale toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. Dit omwille van de renovatiewerken aan de brug. De man mag zich binnenkort aan een uitnodiging verwachten van de politierechtbank. Hij riskeert een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod. In totaal werden er tijdens de snelheidscontrole zo’n 30.591 voertuigen gecontroleerd. Naast de hardrijder werden er nog 790 andere chauffeurs geflitst die veel te snel reden. “Er werden ook nog zes overtredingen vastgesteld voor het negeren van het rode verkeerslicht en er werden ook nog twee overtredingen vastgesteld voor de combinatie: rood licht en snelheid”, luidt het in een mededeling van het parket. De politie organiseert dergelijke controles om de veiligheid van de werknemers op de stellingen van de werfzone te garanderen. Aan de werfzone telt er ook een verbod op vrachtwagens die hoger zijn dan vier meter. Om truckers tegen te houden, werden er hoogtebegrenzers geplaatst. Al werden er sinds die plaatsing al een aantal stuk gereden.