Geen nieuw kerkhof, minder budget voor CC Ter Dilft : “Besparingen zijn nodig om evenwicht te bereiken” Els Dalemans

03 december 2019

17u09 0 Bornem De nieuwe Bornemse coalitie van N-VA en IEDEREENBORNEM gaat op verschillende posten besparen. “We willen deze legislatuur nog voldoende investeren, zonder de belastingen te verhogen. Dan moeten we elders schrappen. Zo komt er geen nieuwe begraafplaats in de Barelstraat en moet ook CC Ter Dilft besparen”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA)

Het was de vorige CD&V-bestuursploeg die, bij gebrek aan ruimte op het huidige kerkhof aan de Sint-Amandsesteenweg, op zoek ging naar een nieuwe locatie voor de begraafplaats voor Bornem-centrum. “Wij schrappen het plan om dat nieuwe kerkhof in te richten op een terrein in de Barelstraat, tussen de Kinderboerderij en het Fort van Bornem. De buurt was allesbehalve opgezet met dit idee, en zo besparen we meteen een half miljoen euro”, zegt Joos.

Asverstrooiing op de Schelde

“Om meer ruimte vrij te maken op het bestaande kerkhof, gaan we voor een beter beheer van de beschikbare ruimte. Almaar meer mensen kiezen voor crematie, wanneer wij de concessies van de grafzerken beter opvolgen, moet het ons met de huidige oppervlakte lukken. Ook onderzoeken we nieuwe vormen van begraven, zoals een asverstrooiing op de Schelde.”

25.000 euro minder

Ook het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft zal moeten besparen. “Het CC krijgt vanuit de gemeente jaarlijks een budget van 270.000 euro. Vanaf 2021 zal dit bedrag met 25.000 euro dalen. Het CC mag dit bedrag besparen of zelf compenseren met extra inkomsten”, aldus Joos. “Verder verminderen we het aantal papieren gemeentelijke publicaties, verlagen we de cadeaubons voor huwelijken en geboortes, en herbekijken we enkele tarieven. Zo is schoolzwemmen niet langer volledig gratis voor kinderen van de lagere school, zij betalen voortaan 20 eurocent. Voor de middelbare scholen stijgt de prijs van 50 naar 70 cent.”