Fusie van Bornemse harmonies is rond: “Samen staan we sterker” Els Dalemans

07 januari 2020

12u35 4 Bornem De fusie van de Koninklijke Harmonie Concordia et Amicitia Ter Dilft en het Bornems Harmonieorkest is rond. De muziekverenigingen heten voortaan samen ‘Harmonieorkest Concordia et Amicitia Bornem’ of kortweg Harmonie Bornem. “Door de krachten te bundelen willen we onze beide harmonies versterken.”

“Al in 2016 beslisten de besturen van onze verenigingen om nauw samen te werken: er kwam een gezamenlijk eindejaarsconcert, een lenteconcert, het Sint-Ceciliafeest en meer. Eind 2018 zijn we gestart met de concrete uitwerking van de fusie zelf. Die heeft geleid tot een nieuwe VZW met de nodige statuten, een huishoudelijk reglement, een nieuw bestuur en een reeks werkgroepen. Voorzitter Freddy Daelemans neemt de komende jaren de leiding”, zegt Jeroen Segers van Harmonie Bornem.

“Door onze krachten te bundelen, willen we onze harmonies sterker maken. Zo kunnen we de komende jaren werken aan de verdere uitbouw van de amateurmuziek in Bornem. Onze eerste plannen zijn om nog meer in te zetten op de jeugd en nieuwe muziekprojecten op te starten. We denken hiervoor aan een samenwerking met de Academie voor Muziek, Woord en Dans, maar ook aan andere verenigingen.”