Fietsoversteek op Puursesteenweg veiliger na make-over Kristof De Cnodder

10 juni 2020

18u33 4 Bornem In Bornem kreeg de fietsoversteekplaats op de Puursesteenweg, ter hoogte van drukkerij Graffiti, een make-over. De zone in kwestie zou op deze manier veiliger moeten zijn.

De oversteekplaats stond al jaar en dag bekend als gevaarlijk. De provincie Antwerpen plaatste er op vraag van het Bornemse gemeentebestuur tijdelijk speciale 3D-camera’s, die de verkeersstromen in beeld moesten brengen. “De beelden wezen onder andere uit dat zwakke weggebruikers niet alleen de voor hen aangeduide zones, maar het volledige kruispunt gebruikten om over te steken”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). “Verder gebruikten fietsers het enkelrichtingsfietspad regelmatig in twee richtingen. Dit alles had dagelijks heel wat bijna-ongelukken tot gevolg.”

Op basis van de verzamelde informatie dokterden verkeersdeskundigen enkele ingrepen uit. Zo verlaagde de gemeente de maximumsnelheid van 70 tot 50 kilometer per uur. Daarnaast werd de rijbaan optisch versmald door ‘eilandjes’ met elkaar te verbinden. Aan de rand van de baan werden volle lijnen getrokken. Ook dat zou de snelheid van het autoverkeer omlaag moeten halen. De fietsoversteek zelf werd dan weer beter geaccentueerd.

“In een latere fase gaan we aan de oversteekzone nog een haag planten en een wachthuisje plaatsen”, besluit Bornems Mobiliteitsschepen Saadet Gülhan (N-VA). “Het wachthuisje komt er, omdat we merkten dat schoolkinderen vaak op die plek verzamelen en soms hinderlijk in de bocht stonden.”