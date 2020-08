Felle wolkbreuk zorgt voor overlast in Bornem, maar ook voor wat waterpret Tim Van Der Zeypen

11 augustus 2020

23u20 5 Bornem Een felle wolkbreuk boven Bornem heeft vanavond omstreeks 21.00 uur voor heel wat hinder gezorgd. Naast regen viel er ook heel wat hagel uit de lucht. Dat zorgde her en der zelfs voor winterse taferelen. De brandweer had zijn handen vol met verschillende meldingen.

Zo moesten de brandweermannen in de Branstsedreef de rijbaan vrijmaken nadat er een boom was afgebroken door de wind en op de rijbaan was beland. De boom nam in zijn val ook nog een verlichtingspaal mee. In de woonwijk Tijpel waren er dan weer winterse taferelen vast te stellen. Daar kleurden de tuinen en de rijbaan wit door de vele hagelbollen. Sommige hagelbollen waren zelfs bijna even groot als knikkers. “De hagelbui duurde ongeveer zo’n kwartier tot twintig minuten”, getuigt Elke Vlemnickx. “Hier heeft de hagel gelukkig geen schade aangericht.” Op andere plekken in Bornem wel. Zo werden er gaten geslagen in een afdakje en vernielde de wolkbreuk in de Lijsterstraat een tent en elders nog wat tuinmeubilair.

lees verder onder het filmpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Waterpret

Tot slot kwamen nog de Albertstraat, de Hingensesteenweg en het Mansbroekveld door een teveel aan water blank te staan. “Het was echt niet normaal”, zegt buurtbewoner Ivo Vangeel. “Op een hele korte tijd stond alles onder water. Het water liep de zwembaden, de kelders en garages van verschillende woningen binnen.” Ondanks alle hinder en overlast in het Mansbroekveld, lieten de buurtbewoners het niet aan hun hart komen. Ivo’s buurman Tim zocht de verfrissing op in de ondergelopen straat. Eerst al zwemmend, dan op de luchtmatras. Dit tot groot jolijt bij de andere buurtbewoners. Het filmpje van het waterpret wordt inmiddels massaal gedeeld op social media.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.