Familiedag van Landelijke Gilde in Kasteeldomein d’Ursel

15 september 2019

Op het kasteeldomein d’Ursel heeft de Landelijke Gilde van Hingene-Wintam-Eikevliet zondagnamiddag zijn familiedag georganiseerd. Dit jaar stond de familiedag in het teken van de Dag van de Landbouw. Een van de leuke activiteiten tijdens de familiedag was het ‘Boeren- en Boerinnen-5-kamp’. Deelnemers konden het tegen elkaar opnemen in vijf disciplines waaronder het slaan van spijkers in een boomstronk, kruiwagen lopen en klompen gooien. Verder had de Landelijke Gilde ook nog een wandelzoektocht van 3,5 kilometer en een fietstocht van 14 kilometer georganiseerd. “Tijdens die tochten werd je langs enkele land- en tuinbouwbedrijven geleid. Sommigen zetten speciaal voor de gelegenheid hun deuren op”, klonk het bij de organisatie. Op het kasteeldomein zelf konden bezoekers tot slot nog het kasteel zelf bezoeken en deelnemen aan enkele volksspelen, terwijl de kinderen konden zich dan weer konden uitleven op de springkastelen of ritjes maken op de rug van een pony.