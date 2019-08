Extra waarschuwing voor fietsers aan gevaarlijke oversteekplaatsen: “U heeft hier geen voorrang!” Els Dalemans

17u52 19 Bornem Met een boodschap in knalrode letters op een witte achtergrond worden fietsers voortaan extra gewaarschuwd aan de oversteekplaatsen op de fietsostrade langsheen de spoorweg in Bornem. “Fietsers dachten nog al te vaak dat zij hier voorrang hadden, met heel wat ongevallen tot gevolg”, zegt schepen van mobiliteit Saadet Gülhan (N-VA).

“Met het nieuwe schooljaar in zicht, wilden we graag op de gevaarlijkste punten in onze gemeente extra aandacht vestigen op de verkeerssituatie en de verkeersregels. Deze boodschap op het fietspad, vlak voor de oversteekplaatsen langsheen de spoorlijn, kunnen fietsers simpelweg niet meer negeren. Ook in Puurs-Sint-Amands werden gelijkaardige boodschappen geplaatst, zo hebben we nu een uniformiteit over de hele fietsostrade.”

“De boodschap is terug te vinden aan de P.Colomalaan, de Puursesteenweg en de Beukelbaan. We willen deze manier van werken graag uitbreiden naar alle gevaarlijke oversteken in onze gemeente. Ook zijn we onze hele fietsinfrastructuur onder de loep aan het nemen, om op die manier de verkeersveiligheid verder te verhogen.”

Op en rondom het kruispunt van de Puursesteenweg met de Pedro Colomalaan - een gevaarlijke kruising van auto-, trein- en fietsverkeer - gebeurden de voorbije jaren meerdere zware ongevallen. In het verleden werd er al extra signalisatie geplaatst, zelfs het ondertunnelen van de oversteek kwam al ter sprake op de Bornemse gemeenteraad maar bleek wel érg duur.