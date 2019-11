Extra politiecontroles moeten stropers uit Breeven houden Els Dalemans

14 november 2019

17u30 1 Bornem De lokale politie van Klein-Brabant gaat extra controleren in het Bornemse recreatiedomein Breeven. Volgens gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) zijn daar stropers aan het werk. “Zij hebben het niet alleen op de vissen in de vijver gemunt, maar lusten blijkbaar ook een eenden- of ganzenborst.”

“Het recreatiedomein Breeven kent sinds kort een nieuw fenomeen. Men komt er zonder vislijn of vergunning vissen en haalt meteen stropersnetten boven om zo veel mogelijk vis in één keer te vangen. De buit wordt ter plaatse gekuist, waarbij alle ingewanden en afval gewoon in het Breeven blijven liggen”, zegt Verheyden.

Eenden en ganzen

“Niet alleen de vissen zijn het doelwit: ook de eenden en ganzen van het recreatiedomein worden gesmaakt door onze ‘gastronomen’. De dieren worden met brood gelokt en daarna in netten gevangen. Toen getuigen de daders hierover aanspraken, kregen zij te horen dat de praktijken vergund zouden zijn door de gemeente. Natuurlijk had men die vergunning net niet bij zich.”

“Volgens wat wij vernemen zou het hier gaan om ‘nieuwe of geïntegreerde Vlamingen’ die onze lokale specialiteiten weten te appreciëren. Het is echter moeilijk om de daders te bestraffen als ze niet op heterdaad betrapt worden. Wij stellen daarom voor om onze politiediensten extra toezicht te laten houden in het recreatiedomein.”

Extra toezicht en camera’s

“Natuurlijk kan men niet overal tegelijk zijn in dit grote gebied, daarom lijkt het ons best om aan de vier ingangen van het domein ook camera’s te plaatsen. Zo kunnen we zien wie er allemaal rondloopt en wat wordt meegenomen naar huis.”

“Onze politiediensten kregen inderdaad één melding binnen over mogelijke stroperij in het Breeven”, bevestigt schepen Nicole Van Praet (IEDEREENBORNEM). “De controles in het domein zullen worden opgevoerd, en we bekijken of we een mobiele camera kunnen inzetten. We krijgen immers ook klachten over andere vormen van overlast in Breeven, een verscherpte aandacht kan alleen maar helpen.”