Expo rond Bornemse processiebeelden in Sint Stefaankerk Els Dalemans

06 september 2019

19u00 0 Bornem De parochie Sint Stefaan uit Hingene (Bornem) organiseert, met medewerking van de Vereniging voor Heemkunde in Klein–Brabant, een bijzondere tentoonstelling.

“We verzamelden de Mariale processiebeelden uit de verschillende kerken van groot-Bornem. Het gaat om beelden die vroeger tijdens de processies werden meegedragen, maar al lange tijd in een kast opgeborgen zaten. Wij halen ze weer vanonder het stof, om deze vaak indrukwekkende beelden te tonen aan het grote publiek”, zegt Hugo Spiessens van parochie Sint Stefaan.

Goudbrokaat

“Vooral de prachtige, geborduurde mantels met goudbrokaat zijn de moeite waard. Ook vonden we nog enkele mooie Mariavaandels die bijzonder goed bewaard zijn gebleven. We vulden de tentoonstelling verder aan met oude foto’s van de processie, waarop heel wat Hingenaars zichzelf of hun vrienden of familie vast nog op zullen herkennen.”

De expo in de Sint Stefaankerk in Hingene (Bornem) bezoeken kan nu zondag tijdens Open Monumentendag van 13 tot 18 uur en volgende week tijdens de avondmarkt in Hingene op vrijdag 13 september van 17 tot 21 uur en op zondag 15 september van 13 tot 18 uur.