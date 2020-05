Enkelband voor jonge inbreker Tim Van Der Zeypen

26 mei 2020

15u00 0 Bornem Een 28-jarige man uit Brusselse is vrijgelaten onder elektronische toezicht. Zijn kompaan blijft voorlopig spoorloos. Een 28-jarige man uit Brusselse is vrijgelaten onder elektronische toezicht. De twintiger werd vorige week donderdag opgepakt door de politie van Klein-Brabant en dankzij de hulp van enkele buurtbewoners.

De twintiger brak afgelopen donderdag samen met een kompaan in, in een woning in de Horzelstraat in Bornem. Het inbraakalarm trad in werking en alarmeerde de buurtbewoners. Wanneer zij poolshoogte kwamen nemen, merkten ze de twintiger op. Hij stond op de oprit van de woning met een televisietoestel in zijn handen.

De twintiger sloeg op de vlucht maar werd achterna gezeten door de buurtbewoners. In een bosje op de hoek van de Houtemolenstraat met de Vlinderstraat werd hij staande gehouden en uiteindelijk ingerekend door de politie. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij werd aangehouden op verdenking van diefstal.

Vandaag moest hij voor de raadkamer verschijnen. Zelf zou hij naar verluidt verklaren dat hij onder invloed was van alcohol op het moment van de feiten. Hij werd vrijgelaten door de voorzitter van de raadkamer onder elektronisch toezicht. Hij krijgt dus een enkelband.

Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet. Uit camerabeelden is gebleken dat de jongeman niet alleen was op het moment van de diefstal. Donderdagavond -en nacht werd er met speurhonden en een politiehelikopter gezocht naar de man maar zonder succes. Ook tot op vandaag is de kompaan nog steeds spoorloos.