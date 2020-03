Eerste coronapatiënt in AZ Rivierenland, 5 medewerkers thuis in quarantaine Els Dalemans

16 maart 2020

17u26 290 Bornem De opname van de eerste coronapatiënt in het AZ Rivierenland, met campussen in Bornem en Rumst, is een feit. Vijf medewerkers van het ziekenhuis testten ook positief, zij verblijven thuis in quarantaine.

“We hebben 1 patiënt met een positief resultaat voor ‘COVID 19’ opgenomen op onze campus in Bornem. Andere patiënten en hun familie moeten zich geen zorgen maken, want -mogelijk- besmette patiënten worden onmiddellijk in quarantaine geplaatst in een aparte verblijfsafdeling die volledig afgesloten is van de afdelingen waar niet-besmette patiënten verblijven”, klinkt het.

Buffer

“Op deze aparte afdeling kunnen we in een eerste fase 9 patiënten opvangen, met een uitbreiding tot 24 patiënten. Onze personeelsleden op deze afdeling zijn voldoende geïnstrueerd en alle nodige beschermingsmiddelen zijn aanwezig. Ook op campus Rumst is een buffer voorzien van 6 bedden. Deze zullen dienen voor de tijdelijke opvang van patiënten met symptomen die gehospitaliseerd moeten worden, maar waarvan het resultaat van de screening nog niet gekend is. Bij een negatief resultaat worden deze patiënten verder in campus Rumst gehospitaliseerd, testen de patiënten toch positief op corona dan gaan ze naar campus Bornem.”

Mondmaskers

Het ziekenhuis roept inwoners op om beschermingsmiddelen te brengen. “Onze voorraad is op dit moment nog voldoende groot, maar we gaan hier heel waakzaam mee om omdat we nog geen zicht hebben op de verdere evolutie van deze pandemie. Extra materiaal is dus meer dan welkom. We vragen aan mensen die de voorbije weken massaal mondmaskers kochten bij de apotheker, om deze af te komen geven aan de onthaalbalie van het ziekenhuis. Onze artsen en verpleegkundigen zullen deze maskers de komende weken héél hard nodig hebben.”

