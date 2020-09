Eerste coronabesmetting in OLVP-school: 70 leerlingen en 17 leerkrachten gaan twee weken in quarantaine Els Dalemans

17 september 2020

17u34 38 Bornem De Onze-Lieve-Vrouw-Presentatieschool in Bornem stuurde 70 leerlingen en 17 leerkrachten naar huis nadat één van de leerlingen positief testte op Covid-19. “Zij moeten nu allemaal 2 weken in quarantaine blijven, wij volgen de situatie mee op vanuit de gemeentelijke crisiscel”, zegt burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA).

“Eén van de 1.103 leerlingen van de middelbare school van OLVP Bornem legde een positieve coronatest af, op de uitslag van de test van een tweede leerling wachten we op dit moment nog. Meteen na het bericht over de eerste besmetting, werd echter al besloten om 70 leerlingen naar huis te sturen. Het gaat hier om jongeren uit verschillende klassen, die voor bepaalde vakken samen les krijgen in dezelfde lokalen”, zegt Joos.

17 leerkrachten

“Ook de 17 leerkrachten die de voorbije dagen aan deze jongeren les hebben gegeven, werden uit voorzorg naar huis gestuurd. Deze 87 personen worden pas op 1 oktober terug op school verwacht, tot dan moeten ze in quarantaine blijven. Iedereen kreeg een brief mee waarin we de maatregelen nog eens opsommen, wie nauw contact had met de besmette leerling of zich ziek voelt moet zich ook laten testen.”

Verdere verspreiding

“Wij volgen de situatie verder mee op vanuit de Bornemse crisiscel in samenwerking met de intergemeentelijke Covid-19-cel. Het gaat hier om de eerste coronabesmetting in één van onze Bornemse scholen, hopelijk waren we er snel genoeg bij en kunnen we een verdere verspreiding van het virus vermijden.”

“We konden het aantal besmettingen in Bornem lange tijd op nul houden, de voorbije week klokten we af op vijf besmettingen. We merken dat het dit keer niet meer onze senioren, maar vooral de jongere bevolkingsgroepen zijn die ziek worden.”