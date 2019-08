Duvelglazen te koop via Dodentocht-website Els Dalemans

03 augustus 2019

11u32 0 Bornem Wie nog geen Dodentocht-Duvelglas kon bemachtigen, kan dit nog tot en met 15 augustus reserveren via de website van de Dodentocht. De 2.880 glazen die de organisatie eerder had laten maken, vlogen tijdens de eerste afhaaldag vorige week zaterdag de deur uit.

“Het is ondertussen een vijfjaarlijkse traditie om samen met brouwerij Duvel-Moortgat een Dodentochtglas te ontwerpen. Naar aanleiding van onze vijftigste verjaardag maakte Chris Wyld -die ook het Duvelglas voor de 45ste Dodentocht ontwierp- een bijzondere tekening. Aan de linkerkant van het Dodentocht-logo wandelt ons oorspronkelijke ‘Kadee-mannetje’, aan de rechterkant zie je een 50 jaar oudere versie met lange baard en korter haar”, zegt Marleen Van Assche van de Dodentocht-shop.

Hoewel wandelaars tijdens de eerste afhaaldag maximum één doos van zes glazen mochten kopen, waren de 2.880 stuks al na enkele uren de deur uit. Meteen werden de de collector’s items online aangeboden voor een veelvoud van de prijs.

“Die woekerprijzen betalen is niet nodig, want we hebben een reservatiesysteem online gezet. Nog tot en met 15 augustus kan je daar een bestelling plaatsen, aan dezelfde prijs: 7 euro per stuk en 40 euro per doos van 6”, zegt Ilse Robyn van Dodentocht. “Op 15 augustus sluiten we het reservatiesysteem af en wordt de bestelling geplaatst. We verwachten de levering in het najaar, en dan zullen we weer enkele afhaaldagen voor onze Dodentochtglazen organiseren. Het lijkt ons immers niet zo’n goed idee om ze op te sturen (lacht).”

Reserveren kan via https://shop.dodentocht.be/2019/