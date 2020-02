Duo pleegt overval op voetbalkantine van KFC Wintam-Eikevliet

Tim Van der Zeypen

14 februari 2020

17u45 0 Bornem De politie van Klein-Brabant is samen met het gerecht een onderzoek opgestart naar een overval op de kantine van vierde provincialer KFC Wintam-Eikevliet. Twee mannen drongen gisteravond de kantine binnen en bedreigden een vrijwilligerster van de voetbalploeg, die de voetbalkantine openhield, met een stroomstootwapen. De daders zijn voorlopig spoorloos.

De overval zou hebben plaats gevonden iets voor 21 uur donderdagavond. Het duo zou de vrijwilligster van de voetbalkantine hebben bedreigd met een stroomstootwapen. Donderdagavond stond er normaal gezien een training gepland van de eerste ploeg en van de reserven. “Maar gelet op het slecht weer had de eerste ploeg een looptraining”, zegt Dirk Hoofd van de voetbalploeg

De vrijwilligster was dus op het moment van de overval alleen in de afgelegen kantine. “De daders grepen haar vast en namen haar mee naar een hok in de buurt. Daar wilden ze de geldkassa”, gaat Hoofd verder. Eens ze die in hun bezit hadden, sloegen ze op de vlucht. Dat gebeurde met een rode vluchtauto. Naar verluidt waren de daders ook niet gemaskerd.

Meteen na de vlucht werd de politie van Klein-Brabant erbij gehaald. Zij voerden een sporenonderzoek uit en verhoorden het slachtoffer. De daders zouden een noord-Afrikaans uiterlijk hebben en spraken Engels. De hele tijd zou er ‘money’ zijn geroepen. Bij de voetbalclub hopen ze nu de daders snel te kunnen identificeren.

Op sociale media werd er opgeroepen naar mogelijke getuigen. “Mensen die iets hebben gezien of dingen hebben opgemerkt mogen steeds contact opnemen met ons. Dit mag ook via een privé-bericht op onze Facebookpagina”, staat er te lezen op de Facebookpagina.

De vrijwilligster raakte niet gewond maar was wel aardig onder de indruk. De recherche van de politiezone Klein-Brabant voert inmiddels het verdere onderzoek.