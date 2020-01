Duo in gevangenis na inbraken op oudejaarsavond TVDZM

02 januari 2020

14u13 0 Bornem Twee mannen zitten momenteel in de gevangenis nadat ze hadden ingebroken op oudejaarsavond. Het duo werd opgepakt dankzij een alerte buurman. Die had alarm geslagen nadat hij lawaai had gehoord.

De slachtoffers waren op het moment van de inbraken niet thuis. Vermoedelijk was dit bij de twee verdachten ook bekend. De inbrekers waren naar binnen gedrongen langs de achterkant. Eens binnen in de woning werd alles doorzocht. Nadat een buurtbewoner lawaai had gemerkt, verwittigde hij de politie van Klein-Brabant. Die kwam ter plaatse.

Een politieploeg ging de woning binnen langs de achterkant, een andere politieploeg wachtte de twee op aan de voordeur. Het duo werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Ze werden in de loop van woensdag voor de onderzoeksrechter gebracht.

“Het gaat om twee mannen van 27 en 33 jaar oud”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Ze werden beiden aangehouden.” Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven of niet. Het onderzoek wordt intussen verder gezet.