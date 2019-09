Dubbel zo snel aan werfzone ‘Scheldebrug’ TVDZM

16 september 2019

13u20 0

Bij een snelheidscontrole op de N16 ter hoogte van de werfzone van de Scheldebrug heeft de politie een chauffeur geflitst aan zestig kilometer per uur. Dat is maar liefst dubbel zo snel dan wat er is toegelaten. Om de veiligheid van de arbeiders op de werf te verzekeren, telt er momenteel een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. Tijdens diezelfde controle liepen er nog vijf andere chauffeurs tegen de lamp. Bij gelijkaardige controles op andere dagen, kon de politie in totaal nog twintig snelheidsduivels flitsen. Er werden toen 936 voertuigen gecontroleerd. “Ook de komende weken zullen we aandacht blijven hebben voor de snelheid in de werfzone”, klinkt het bij de politiezone.