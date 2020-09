Druggebruiker staat voor 16de keer voor rechter: “U begrijpt dat ik een straf moet opleggen” Wannes Vansina

02 september 2020

12u29 0 Bornem Een man uit Bornem (42) diende zich woensdag voor de zoveelste keer te verantwoorden voor de rechter, dit keer omdat hij onder invloed het huis van zijn grootvader op stelten zette.

De feiten dateren van 20 juni vorig jaar. De opa belde de politie omdat zijn inwonende schoonzoon na een cafébezoek zonder aanwijsbare reden de boel kort en klein aan het slagen was. Bij aankomst bleek de geweldenaar bijzonder emotioneel en zei hij de situatie niet meer aan te kunnen.

Hij werd met een diepe snee aan de rechterhand overgebracht naar het ziekenhuis, maar een tijd later werd hij blootsvoets aangetroffen aan de woning van zijn opa. De hechtingen had hij losgetrokken. Het kwam tot een schermutseling met de politie waarbij hij een inspecteur meermaals in de buikstreek trapte.

Later zou de man verklaren zich niets te kunnen herinneren en zich te schamen. Hij verklaarde voor de rechter te werken en zich vrijwillig te hebben laten begeleiden door De Steutel en van de cocaïne af te zijn. Uit een urinetest bleek hij evenwel nog cannabis te hebben gebruikt.

De rechter wees de beklaagde erop dat hij al twaalf keer door de politie- en drie keer door de correctionele rechtbank werd veroordeeld. “Dit kan niet blijven duren. U begrijpt dat ik een straf moet opleggen.” Beklaagde vroeg toch nog een kans. De procureur vorderde 10 maanden cel en 1.200 euro boete, beide met probatie-uitstel. Uitspraak op 30 september.