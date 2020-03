Dronken zoon valt ouders aan: “We waren bang van hem” Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

16u00 0 Bornem Een man uit Bornem stond vanochtend terecht nadat hij afgelopen zomer zijn ouders had aangevallen. Hij was dronken op dat moment. Zijn zoontje (3) was getuige van de feiten. “Niet enkel was hij agressief tegenover zijn moeder, maar hij gaf ook zijn vader enkele klappen en trapte hem in het kruis”, aldus procureur Nele Poelmans.

De politie moest destijds ingrijpen nadat de moeder hen had opgebeld. “We waren bang van onze zoon”, klonk het toen. “Hij had ook al enkele keren gedreigd om ons kapot te maken.” De beklaagde was op het moment van de feiten dronken. Hij kampte met een zware alcoholverslaving.

Kort na de agressie tegenover zijn ouders trapte hij ook nog de voordeur in en dreigde hij ermee om een zware steen naar zijn vader te smijten. Het was een vriend van de man die de gemoederen nog voor de aankomst van politie kon bedaren. Uiteindelijk werd hij opgepakt en verhoord. Hij gaf de feiten toe.

Ruim een half jaar later bleek hij volgens zijn verdediging al aan zijn alcoholverslaving te hebben gewerkt. Het parket wou hiermee rekening houden en vorderde daarom een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. De verdediging verzette zich niet tegen die straf.

“Hij schaamt zich en wil een nultolerantie wat alcohol betreft, maar heeft begeleiding nodig”, aldus zijn advocate Els Gauquie. De plooien met zijn ouders werden inmiddels gladgestreken. Een vonnis volgt op 1 april.