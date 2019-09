Dronken vrouw veroorzaakt ongeval met stoffelijke schade TVDZM

11 september 2019

14u15 0

De politie van Klein-Brabant heeft het rijbewijs in beslag genomen van een dronken vrouw (41). De vrouw veroorzaakte kort hiervoor een ongeval. “Het bleef bij stoffelijke schade”, luidt het bij de lokale politiezone. Na het ongeval werd haar rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort gaat ze het nog mogen gaan uitleggen voor de politierechter. Ze riskeert niet enkel een bijkomend rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro maar de rechter kan haar ook nog een alcoholslot opleggen. De politie nam verder ook nog drie voertuigen in beslag. “Zo waren de wagens van een man uit Ninove en een man uit Buggenhout niet verzekerd en kon een man uit Bornem geen verzekering voorleggen en bleek dat hij geen geldig rijbewijs had. Zijn wagen werd getakeld”, besluit de politiezone.