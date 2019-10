Dronken vrouw (39) verliest rijbewijs TVDZM

27 oktober 2019

18u00 0

De politiezone van Klein-Brabant heeft het rijbewijs ingetrokken van een 39-jarige vrouw uit Temse. De vrouw blies positief tijdens een alcoholcontrole in Bornem. “Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen”, aldus de politie van Klein-Brabant. Verder trok het ook nog het rijbewijs van een 61-jarige vrouw uit Schell in. Zij blies alarm en haar rijbewijs werd dus voor drie uur in beslag genomen. Zij zal binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. Tot slot kon de politie ook nog een 19-jarige uit Antwerpen aan de kant zetten. De tiener had een voorlopig rijbewijs, maar reed zonder een verplichte begeleider.