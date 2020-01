Dronken man (41) achtervolgt marktkramer met biljartkeu en steelt sleutelbos TVDZM

27 januari 2020

12u45 0 Bornem Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevraagd van een jaar met probatie-uitstel tegen een 41-jarige man uit Bornem. De veertiger moest zich onder meer verantwoorden voor de diefstal van een sleutelbos en voor agressie tegenover zowel een marktkramer als de politie.

Na een nachtje doorzakken op café eind maart 2019 moest de politie van Klein-Brabant worden opgeroepen naar de wekelijkse markt. Zo belde een marktkramer hen op nadat hij was aangevallen door de beklaagde. Naderhand merkte hij dat zijn sleutelbos was verdwenen.

“De beklaagde moest zijn auto verzetten voor de markt, kroop dronken achter het stuur en reed ei zo na met gierende banden tegen de marktkramer”, vertelde het openbaar ministerie vandaag op zitting. “Toen de beklaagde verhaal ging halen, stapte de beklaagde uit en haalde hij een biljartkeu uit de koffer.”

Vervolgens werd de veertiger agressief en begon hij in het rond te zwieren met de keu. “Hij ging de vluchtende marktkamer ook achterna”, klonk het nog. Bij aankomst van de politie werd de veertiger enkel nog maar agressiever en ging hij zich ook zo opstellen tegenover de agenten.

“Dronken”

Zij moesten hem uiteindelijk inrekenen en meenemen naar het politiekantoor. Daar verklaarde hij later dat hij zich niet veel meer kon herinneren van de feiten. Voornamelijk de diefstal van de sleutelbos was hij vergeten. “Ik was dronken”, klonk het. In het verleden liep de man al vier veroordelingen op waaronder enkele keren voor dronken rijden.

“Meneer lijkt wel een probleem te hebben met agressie en alcohol”, veronderstelt het parket. Het vorderde daarom een straf met uitstel. “Op die manier kan meneer misschien aan zijn problematiek werken", besloot de openbaar klaagster.

De verdediging vond dat het verhaal van het parket én de marktkramer te eenzijdig is, maar ontkende de feiten niet. “Maar er is hier helemaal geen sprake van agressie of een alcoholprobleem”, zei de advocaat van de 41-jarige. “Het gaat om een uit de hand gelopen cafébezoek. Moet hij daarom zo zwaar worden gestraft?”

Vonnis 24 februari.