Dronken chauffeurs uit het verkeer gehaald TVDZM

19 augustus 2019

19u00 0

Zowel in Bornem als in Puurs-Sint-Amands heeft de lokale politie van Klein-Brabant drie dronken chauffeurs uit het verkeer gehaald. Een ervan bleek ook nog onder invloed te zijn van drugs. Hun rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort gaan ze het mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Verder nam de politie ook nog een voertuig in beslag. De wagen bleek niet verzekerd te zijn. In Bornem betrapte de politie dan weer een chauffeur zonder geldig rijbewijs.