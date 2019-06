Dronken autobestuurder boort zich door gevel van woning: “Gelukkig zaten we net niet in onze zetel aan het raam” Tim Van der Zeypen

21 juni 2019

15u00 1 Bornem Een dronken autobestuurder is donderdagavond tegen de gevel van een woning in de Kapelstraat gereden. Er vielen geen gewonden maar de ravage was wel groot. De brandweer moest het gat komen dichten en de schade opkuisen. De bewoners mochten in de woning blijven.

De bewoners van de woning zaten op het moment van ongeval in hun zetel naar televisie te kijken wanneer ze plots werden opgeschrikt door een luide knal. “Plots viel het grote raam naar binnen en barstte het in duizenden stukjes”, doet bewoner Leon De Bondt het verhaal. “Ik ben meteen naar buiten gelopen om te gaan kijken wat er gaande was. Buiten zag ik hoe een auto bij ons naar binnen was gereden.”

Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat er een autobestuurder tegen de gevel reed. “Verschillende jaren geleden is dat ook al een keer gebeurd”, klink het nog. “Toen was de schade iets minder groot.” Na het ongeval werden meteen de hulpdiensten erbij gehaald en kwamen ter plaatse.

Rijbewijs ingetrokken

Volgens de bewoner zelf en enkele buurtbewoners probeerde de autobestuurder na het ongeval eerst nog weg te vluchten met zijn auto. “Maar hij werd tegengehouden door een omstaander die zijn sleutels had afgepakt”, luidt het. Toen de politie arriveerde, bleek dat de chauffeur teveel had gedronken. Hij moest een alcoholtest ondergaan. Volgens onze informatie bleek deze positief te zijn en werd zijn rijbewijs ingetrokken op vraag van het parket.

Houten paneel

Bij het ongeval raakte niemand gewond en dat mag een klein mirakel heten. “Normaal gezien zitten we in de zetel aan het raam naar televisie te kijken. Nu gelukkig niet”, gaat Leon verder. “Anders had dit een heel ander verhaal geweest.” Wel werd er tijdens het ongeval heel wat schade aangericht. Het gat in de gevel werd gedicht door een houten paneel en de woning werd gecontroleerd om instabiliteit. De brandweer moest uiteindelijk niet stutten. De bewoners konden uiteindelijk in de woning blijven.

Naast de gevel van de woning raakte ook een geparkeerde wagen beschadigd. Die stond voor de woning en werd aan de achterkant van het voertuig zwaar geraakt. Net zoals het voertuig van de dronken chauffeur moest ook dat voertuig worden getakeld. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd de Kapelstraat afgesloten voor het verkeer.