Dorpsfilosoof Cis wordt verhalenverteller tijdens Kasteelfeesten Els Dalemans

12 juni 2019

18u43 0 Bornem Nu zondag 16 juni is het zover: dan vinden op kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem) de Kasteelfeesten plaats. De teletijdsmachine reist dit keer naar 1873, voor het doopfeest van graaf Robert d’Ursel. De verhalenverteller die de bezoekers op het domein ontvangt, is een bekend gezicht: ‘dorpsfilosoof’ Cis Peeters (71) haalt zijn beste dialect boven.

Bezoekers mogen zich tijdens de Kasteelfeesten verwachten aan muziek en dans, een victoriaanse kermis en een nostalgisch circus. De hoofdrolspelers van het doopfeest zijn de tweelingmeisjes Leonie en Feline Maes uit Hingene, die samen de kleine Robert spelen en worden gedoopt door pastoor Patrick Maervoet. Maar op het domein zal nóg een bekend gezicht uit het dorp rondlopen: Francis ‘Cis’ Peeters verzamelde de voorbije weken de leukste verhalen over ‘den Duc’.

“Het kasteeldomein was in het verleden verboden terrein voor de Hingenaars, we hadden dus een beetje een haat-liefdeverhouding met de familie d’Ursel. Want natuurlijk investeerde de familie d’Ursel ook heel wat in het dorp, zonder den Duc had Hingene er nooit zo mooi uitgezien”, zegt Peeters. “Ik verzamelde verschillende verhalen over ‘de goeie oude tijd’, en zing in mijn rol als mandenmaker Susse ook een bijpassend lied.”

“Ik ben best vereerd dat directeur van kasteel d’Ursel Koen De Vlieger mij vroeg om deze rol te spelen. Ik ben een geboren en getogen Hingenaar, geniet er al mijn hele leven van om hier in de natuur rond te hangen en schreef daar ook al verschillende boeken over. Als dorpsfilosoof en -dichter probeer ik de verhalen over ons Hingene levend te houden door ze bijvoorbeeld op de jaarlijkse braderij te vertellen. De rol van verhalenverteller tijdens de Kasteelfeesten is mij dan ook op het lijf geschreven.”

Kasteelfeesten op domein d’Ursel, op zondag 16 juni van 13 tot 18 uur in de Wolfgang d’Urselstraat 9 in Hingene (Bornem). Meer info: www.kasteeldursel.be