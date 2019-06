Dorp neemt afscheid van erediensten in Sint-Margarethakerk Els Dalemans

30 juni 2019

17u44 1 Bornem Met een weekend vol activiteiten namen de inwoners van Wintam (Bornem) afscheid van de erediensten in hun Sint-Margarethakerk. Vanaf 1 juli is het gebouw ontwijd, en zijn liturgische diensten er niet meer mogelijk. “We zochten zelf een nieuwe invulling, en het project gaat stilaan de goede richting uit”, zegt Theo Segers van het Sint-Margarethagenootschap.

In maart 2018 stond Wintam even op stelten: de inwoners kregen tijdens een ‘inspraakmoment’ te horen dat hun kerk al vanaf 1 september 2018 een nieuwe bestemming zou krijgen. Die beslissing maakte deel uit van het Bornemse ‘kerkenplan’.

“We beseften toen al dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe invulling voor onze kerk, want het aantal gelovigen neemt nu eenmaal af. Maar al tijdens die vergadering maakten de zwarte vlaggen aan de inkom en de vele aanwezigen duidelijk dat het dossier enorm gevoelig lag en deze kerk erg waardevol is voor Wintam”, zegt Segers.

“We kregen gelukkig wat meer tijd, en richtten ons genootschap op, met als doel dé beste nieuwe invulling te zoeken. Er werden ons verschillende opties voorgelegd, van circusschool tot depotfunctie. Maar wij vreesden dat de kerk dan niet meer toegankelijk zou zijn voor onze eigen inwoners. Daarom mikken we nu op een combinatie.

Museum

“Ten eerste willen we een museum inrichten rond Nattenhaasdonk, de oudste parochie van Hingene. De oude kerk sneuvelde bij een overstromingsramp in 1825, maar de beelden, schilderijen, deuren, biechtstoel... zijn naar hier verplaatst. Net nog werd de Pastoor-Huveneersheuvel vlakbij beschermd als archeologische site, en wij willen dit bijzondere verhaal blijven vertellen in ons eigen dorp.”

“Bovendien willen we het kerkgebouw laten gebruiken door onze eigen mensen: voor tentoonstellingen, concerten en allerlei andere activiteiten. Op zondag toonden onze verenigingen al hun kunnen, en organiseerden we een groot buffet voor alle inwoners. Het wordt ons doel ook in de toekomst mensen te blijven samenbrengen in dit bijzondere gebouw.”