Doorbijten aan kasteel d'Ursel: kampeerders overnachten samen met legerbataljon in hitte en gietende regen Els Dalemans

28 juli 2019

16u08 0 Bornem Het voorbije weekend konden kampeerders voor het eerst hun tenten opslaan aan kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem). Ze kregen het gezelschap van het 7de Bataljon Infanterie van Linie, dat de kampeerders meteen wat lessen gaf.

“Ons kasteelbivak maakt deel uit van Terra Nova, het zomerprogramma van Provincie Antwerpen vol avonturen dicht bij huis. Op vrijdag- en zaterdagavond konden telkens 35 kampeerders hun tenten opslaan op het kasteeldomein, en alle plaatsen waren meteen uitverkocht”, zegt directeur van kasteel d’Ursel Koen De Vlieger.

Voor de mannen van het 7de Bataljon Infanterie van Linie was het een stevig weekend. “Vrijdag was het nog snikheet, daarna regende het uren aan een stuk. We hebben dus de twee extremen mooi in één kampeerweekend gehad”, grapt Pieter Boyden.

“Op vrijdag werkten we ons geplande programma mooi af: we leerden de kampeerders vuur maken en veldkoken, ze namen deel aan een militaire oefening, … Op zaterdag werd het programma licht aangepast, zo kookten we bijvoorbeeld in de keuken in de kelder van het kasteel als noodoplossing. Maar ondanks het mindere weer haakten er geen kampeerders af, het was tof dat iedereen zo dapper bleef volhouden.”