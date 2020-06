Domein De Notelaer is klaar voor de zomer, met een vernieuwde toegangsweg, twee expo’s en boompitkamperen



Els Dalemans

30 juni 2020

21u13 0 Bornem Paviljoen De Notelaer, gelegen aan de Scheldedijk in Hingene (Bornem), is klaar voor de zomer. De historische toegangsweg tot het domein werd gerestaureerd, binnen wachten twee tentoonstellingen op bezoekers, en in het park hangen de boompitten klaar voor de kampeerders.

De Notelaer werd in de achttiende eeuw gebouwd als jachtpaviljoen van de familie d’Ursel. Kempens Landschap heeft het merkwaardige erfgoedpareltje en het park rondom in erfpacht. Samen met de gemeente Bornem, en gesteund door het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed, liet Kempens Landschap werken uitvoeren op het domein.

Mindervalidenpad

“De historische kasseiweg die bezoekers naar het domein leidt, werd de voorbije weken flink onder handen genomen. Deze weg was al jaren in slechte staat. Bovendien werd net naast de kasseien een ‘mindervalidenpad’ aangelegd, een minder hellend pad om het het domein nog toegankelijker te maken. Mindervaliden kunnen voortaan ook vlakbij het paviljoen parkeren”, zegt covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen Jan De Haes.

Wilgenverzameling

“0ok in de rest van het park werd gewerkt. Alle bomen langs de wandelpaden kregen een ‘veiligheidssnoei’ en het zicht vanaf de toegangsweg naar het paviljoen werd open gemaakt. Ook de wilgenverzameling op het domein werd hersteld, en de bomenrij van notelaars naast de toegangsdreef werd vervangen door nieuwe exemplaren.”

Twee expo’s

In het paviljoen zelf staan voor de bezoekers twee tentoonstellingen klaar. De vijfde editie van ‘Verstilde Beelden’ en de expo met werken van Mark Cannoodt en Nicole Declercq bezoeken kan vanaf 5 juli tot 25 oktober, telkens van 14 tot 17.30 uur. Per half uur zijn maximum 10 personen toegelaten, reserveren is aangewezen en een mondkapje is verplicht.

Boompit

Tot slot hangen ook de boompitten van Terra Nova weer op het domein. Een nachtje kamperen in zo’n unieke boomtent op drie meter boven de grond doe je via www.terranova.be.