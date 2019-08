Dodentocht zet leden van 'Club 30+' in de bloemetjes Els Dalemans

07 augustus 2019

15u06 5 Bornem De organisatie van de Dodentocht zette, naar aanleiding van de jubileumeditie, de wandelaars van de ‘club +30' extra in de bloemetjes. Wandelaars met minstens 30 aankomsten op de teller, kregen van de organisatie een Dodentocht-drinkbus cadeau én een startgarantie voor de 50ste editie.

“We kijken als Dodentocht vooral vooruit, maar af en toe kan het geen kwaad om ook eens achterom te kijken. Daarom startten we enkele jaren geleden met de ‘club +30', waarin we Dodentocht-deelnemers met 30 aankomsten en meer verwelkomen. We zijn deze mensen enorm dankbaar voor hun jarenlange vertrouwen in onze organisatie. Zij zijn onze beste ambassadeurs én geven ons regelmatig raad”, klinkt het.

De club +30 startte vanzelfsprekend klein maar telt ondertussen al ongeveer tachtig wandelaars. Tien van hen hebben zelfs al 40 of meer Dodentochten op de teller. Hugo Bonnyns is met 47 aankomsten de recordhouder, Afred François en Herman Stael brachten allebei 46 Dodentochten tot een goed einde.

“Na de snelle verkoop van onze tickets en massaal veel vragen om voor bijzondere deelnemers een uitzondering te maken, gingen we op zoek naar een oplossing. Ter gelegenheid van deze feesteditie kregen alle leden van de club +30 een startgarantie. Deze tickets kwamen bovenop de 13.000 andere inschrijvingen en hebben dus geen invloed op de wachtlijst.”