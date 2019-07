Dodentocht viert 50ste verjaardag met groot feest tijdens 'Doto-a-live’ Els Dalemans

30 juli 2019

20u51 0 Bornem De Dodentocht blaast dit jaar 50 kaarsjes uit, en viert die verjaardag al een week eerder. Op vrijdag 2 augustus wordt op parking Breeven ‘Doto-a-live’ georganiseerd, met livemuziek, foodtrucks en een stevige afterparty.

“In het verleden vond ‘Doto-a-live’ plaats op het kerkplein, op woensdag vlak vóór de start van de Dodentocht. Maar de combinatie met de voorbereidingen van de wandeltocht zelf werd te zwaar voor onze medewerkers. Het was logistiek enorm moeilijk om te tent telkens om te bouwen van feesttent naar starttent. Na enkele jaren zonder ‘Doto-a-live’, besloten we het evenement vorig jaar weer te organiseren, maar dan een weekje eerder en aan onze lokalen in recreatiedomein Breeven”, zegt Kurt Godyns van Dodentocht.

“De editie van 2018 bleek een schot in de roos, daarom zien we alles dit jaar wat groter. We palmen nu de helft van de parking Breeven -aan de lokalen van Dodentocht en jeugdhuis Kadee- in. Zo is er voldoende plaats voor meer foodtrucks, we richten een lounge in, verwachten een toffe partyband... We willen van deze Doto-a-Live immers graag een groot verjaardagsfeest maken. We starten om 17 uur met een afterwork, om 21 uur zorgt de Magnet Party Coverband voor de nodige ambiance en om 23 uur neemt dj Thomcat over.”

“We nodigen alle inwoners van Klein-Brabant uit, en alle andere mensen die Dodentocht een warm hart toedragen. Al sinds 1970 palmen wij de regio in met onze tocht, en dit vraagt niet alleen veel van de organisatoren maar ook van alle inwoners langs het parcours. Laat ons daarom samen terugblikken én klinken op die voorbije 50 jaar. De toegang tot Doto-a-Live is gratis en iedereen is welkom.”