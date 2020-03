Dodentocht stelt inschrijvingen uit tot 16 mei: “Hopelijk dan uit deze nachtmerrie” Wannes Vansina

20 maart 2020

10u30 0 Bornem De Dodentocht stelt de inschrijvingen uit. Pas op 16 mei zullen stappers zich kunnen inschrijven voor de 100 kilometer. “We hopen dan zekerheid te hebben of de Dodentocht ook effectief kan plaatsvinden”, zegt hoofdcoördinator Gunter Vergauwen.

Aanvankelijk zouden de inschrijvingen starten op 28 maart, maar dat gaat dus niet door. “Door de verstrengde maatregelen kunnen we tijdens de inschrijvingen de veiligheid van onze medewerkers niet garanderen. Bijkomend baseren we ons op de voorzichtige voorspellingen dat we vanaf de maand mei stilaan uit deze nachtmerrie kunnen geraken”, zegt Vergauwen.

Of de Dodentocht überhaupt kan plaatsvinden, is nog niet zeker. “In aanloop naar deze nieuwe inschrijvingsdatum houden we regelmatig contact met overheden en hulpdiensten zodat we hun raadgevingen en instructies kunnen opvolgen”, aldus de coördinator.

Inschrijven voor de 51ste editie van de Dodentocht kan enkel online via dodentocht.be. Het startschot wordt gegeven om 9 uur. Deelname kost 50 euro. Bij inschrijving heb je de mogelijkheid een maaltijd in de post halfweg en een deelnemers T-shirt extra te bestellen.

De voorbereidingen voor 14 augustus zijn al enige tijd lopende. Prospecties naar nieuwe controleposten, in kaart brengen van het parcours, sponsors contacteren, overleg met politie- en veiligheidsdiensten maar ook de voorbereidingen voor het online inschrijven zijn volop aan de gang.