Dodentocht stelt inschrijvingen uit: “Hopelijk in mei meer zekerheid” Els Dalemans

20 maart 2020

11u34 20 Bornem De organisatoren van de Dodentocht stellen de inschrijvingen voor de 51ste editie van de 100 kilometer lange wandeltocht uit naar 16 mei. “We hopen tegen dan de zekerheid te hebben dat de Dodentocht, met 13.000 deelnemers, ook effectief kan plaatsvinden”, zegt hoofdcoördinator Gunter Vergauwen.

Normaal gezien konden wandelaars vanaf zaterdag 28 maart om 9 uur online inschrijven voor een deelname aan de 51ste editie van de Dodentocht. Zij zullen nu 7 weken langer moeten wachten. “De verstrengde maatregelen gelinkt aan het coronavirus COVID-19 blijven dag na dag wijzigen, wij hebben daarom besloten om nog even af te wachten en onze inschrijvingen uit te stellen. Door de verstrengde maatregelen kunnen we tijdens de inschrijvingen de veiligheid van onze medewerkers niet garanderen” zegt Vergauwen.

Voorzichtige voorspellingen

“In aanloop naar deze nieuwe inschrijvingsdatum houden we regelmatig contact met overheden en hulpdiensten zodat we hun raadgevingen en instructies de komende weken kunnen opvolgen. We baseren ons voor deze nieuwe datum op de voorzichtige voorspellingen dat we vanaf de maand mei stilaan uit de coronacrisis zouden geraken. Hopelijk hebben we tegen 16 mei de zekerheid dat de 51ste editie ook effectief kan plaatsvinden.”

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de 51ste editie, die op vrijdag 14 augustus 2020 van start gaat in Bornem, zijn al een hele tijd aan de gang. “Het parcours werd al in kaart gebracht, we deden prospectie naar nieuwe controleposten, contacteerden sponsors, hadden overleg met politie- en veiligheidsdiensten… Maar voorlopig is het dus vooral even bang afwachten.”

Inschrijven voor de 51ste editie van de Dodentocht kan enkel via een online inschrijving via de website www.dodentocht.be vanaf zaterdag 16 mei om 9 uur. Deelnemen kost 50 euro.