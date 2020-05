Dodentocht organiseert uitdaging die wandeling moet vervangen, opbrengst gaat naar onderzoek en vaccin Els Dalemans

30 mei 2020

11u32 0 Bornem De organisatie van de 100 kilometer lange Dodentocht in Bornem lanceert de ‘100 kilometer Covid Challenge’. “We dragen deze tocht op aan alle mensen die tijdens de coronacrisis zorgden voor onze maatschappij. De opbrengst van dit initiatief gaat naar het corona-onderzoek en een vaccin”, zegt hoofdcoördinator Gunter Vergauwen.

“We moesten, net als heel wat andere organisatoren, de 51ste editie ons evenement annuleren. Voor heel wat wandelaars viel hiermee een sportieve uitdaging weg, want de Dodentocht is voor velen een doel om naartoe te werken. Daarom besloten we een virtueel alternatief uit te werken, en dat is de ‘100Km Covid Challenge’ geworden.”

Virtuele medaille

“We roepen deelnemers op om tussen 13 juli en 9 augustus minimum 100 kilometer te wandelen. Dat mag op eigen tempo, en gespreid over verschillende dagen. Wie wil, mag die volle 100 kilometer ook in één keer afleggen, maar dit is zeker geen verplichting. Via een sport-app kan de organisatie de gewandelde kilometers op de voet volgen, na 100 kilometer ontvangen de deelnemers een virtuele medaille.”

Vaccin

“Inschrijven voor de ‘100Km Covid Challenge’ kan vanaf maandag 1 juni via onze website www.dodentocht.be. Deelnemen kost 10 euro per persoon, via dezelfde site kan je ook een exclusief ‘100Km Covid Challenge’ T-shirt bestellen. Wie in België woont betaalt 10 euro, in het buitenland iets meer. We schenken de totale opbrengst van de ‘100Km Covid Challenge’ aan de universiteiten van Gent en Leuven, om zo het onderzoek naar een vaccin te ondersteunen.”

www.dodentocht.be