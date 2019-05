Dieven stelen voor 40.000 euro goederen bij Colruyt, maar riskeren nu zware celstraffen TVDZM

21 mei 2019

11u00 0 Bornem Twee mannen hebben zich moeten verantwoorden voor de diefstal van goederen bij supermarktketen Colruyt. De totale buit werd geraamd op zo’n 40.000 euro. Het parket eiste celstraffen van vijftien tot dertig maanden effectief. De twee wezen naar elkaar als bedenker van het plan, minimaliseerden de feiten, maar ontkenden ze niet.

Het was het bedrijf waarvoor Ahmed L. werkte dat voor het eerst onraad rook. Het bedrijf uit Bornem dat de leveringen uitvoert voor de supermarktketen plaatste camera’s en zag hoe beklaagde midden juli 2017 met een vrachtwagen de loskade kwam opgereden, enkele palletten inlaadde en vervolgens wegreed. Op basis van de beelden kon ook Andreas V.A. worden geïdentificeerd. Hij was de chauffeur van de vrachtwagen. Die dag gingen ze ervandoor met enkele honderden euros aan palletten en goederen. “Er volgde een huiszoeking en bij L. werden verschillende gestolen goederen aangetroffen. De totale buit werd geraamd op zo’n 40.000 euro”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot.

Minimaliseren

L. verklaarde dat het zijn kompaan was die op het idee kwam, maar die verklaarde op zijn beurt dan weer dat hij enkel chauffeur was. Na onderzoek konden de speurders hen uiteindelijk linken aan nog zes andere maar gelijkaardige diefstallen in het bedrijf. Andreas V.A. bleef zijn betrokkenheid minimaliseren en liet verstek gaan. Tegen hem vorderde de aanklager een celstraf van vijftien maanden. Hij verbleef na zijn arrestatie een maand in voorlopige hechtenis. Ahmed L. riskeert dan weer een celstraf van dertig maanden. De man zei op zitting zich te schamen voor zijn daden. Zijn raadsman vroeg een werkstraf. Of hij die zal krijgen, weten we op 17 juni. Dan velt rechter Goedele Van den Brande een vonnis.