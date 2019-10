Dieven jatten elektro voor Rode Neuzendag: gemeentedienst maakt extra ronde, politie houdt oogje in het zeil

Els Dalemans

07 oktober 2019

21u30 8 Bornem Dieven probeerden maandagavond klein elektro te stelen op minstens één van de inzamelpunten voor het televisieprogramma ‘Make Belgium Great Again’. De Bornemse uitvoeringsdienst rukte meteen uit voor een extra ophaalronde, de lokale politie Klein-Brabant houdt een oogje in het zeil.

“We verwachten woensdagmiddag om 13 uur Jonas Van Geel namens ‘Make Belgium Great Again’ in de Boomstraat in Bornem. Hij daagde onze gemeente uit om zo veel mogelijk klein elektro te verzamelen voor ‘Rode Neuzendag’. We nemen het in deze wedstrijd op tegen buurgemeente Temse en peter Koen Wauters, ik hoef dus niet uit te leggen waarom deze wedstrijd énorm leeft onder de Bornemnaars, in onze scholen en winkels”, zegt Goedele De Clerck van de gemeente Bornem.

“Om zo veel mogelijk inwoners de kans te geven hun elektro te schenken, zorgden we al enkele dagen eerder voor inzamelpunten in alle deelgemeenten. Op het punt op het Dr. De Putterplein in Bornem-centrum zag één van onze handelaars maandagavond enkele dieven echter het klein elektro jatten. Dat konden we natuurlijk niet laten gebeuren. Ik nam meteen contact op met de korpschef, die ons beloofde dat er extra controles worden georganiseerd langs de inzamelpunten.”

“Meteen besloten ook onze arbeiders van de gemeentelijke uitvoeringsdienst om een extra inzamelronde te organiseren. Zij rijden sowieso al twee keer per dag langs de verschillende inzamelpunten, omdat het ingezamelde materiaal niet te lang in de regen mag staan. Maar ook zij zijn ondertussen zo in de ban van de wedstrijd, dat ze met veel plezier op maandagavond nóg eens rondreden en opnieuw een container vulden.”