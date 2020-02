Dertigtal mensen leren dansen als edelman -of vrouw in kasteel d’Ursel Tim Van der Zeypen

01 februari 2020

20u00 0 Bornem Een dertigtal mannen en vrouwen hebben zaterdag deelgenomen aan een workshop ‘dansen als een edelman’. Onder leiding van dansmeester Lieven Baert werden er in de zaal van kasteel d’Ursel drie Italiaanse dansen uit de 18de eeuw aangeleerd.

“Een mooiere setting als dit kan toch niet”, zei een de dertig deelnemers tijdens de workshop vanmiddag. “Het kasteel heeft geschiedenis. Een leukere locatie dan in zo’n omgeving, deze stijl te dansen bestaat toch niet.” Alle deelnemers van de workshop leerden vandaag drie dansen.

“Allen zijn het originele dansen uit de 18de eeuw”, vult dansmeester Baert aan. “Is het moeilijk om aan te leren? Nee. Het is zeker en vast doenbaar. Sommigen hebben ervaring en kunnen meteen mee maar het is en blijft een stijl. Daarom dat we ook een hele dag oefenen.”

Pianobegeleiding

Het is niet de eerste keer dat er in het kasteel d’Ursel dergelijke danssessies worden georganiseerd. Naast bals werden er in het verleden ook al gelijkaardige workshops gegeven. “Maar deze is toch iets unieker dan de andere”, zegt Koen De Vlieger, directeur van het kasteel.

“Niet enkel werden de dansbeschrijvingen aangetroffen door onze dansmeester in oude handschriften en boeken. In tegenstelling tot andere keren, wanneer we enkel tapes of cd’s hebben, worden we nu begeleid door een pianist die voor de livemuziek zorgt. Het geeft wat meer sfeer”

Geen cd's

“Meer sfeer”. Iets wat ook unaniem terugkeerde bij de verschillende deelnemers vanmiddag. Ook dansmeester Baert sprak voor een groot voordeel: “Nu kunnen we de dansen die ik heb opgegraven en waar geen muziekopnames van zijn tenminste dansen. Niet alle muziek uit die periode is ooit opgenomen of op cd uitgebracht. Dankzij de ondersteuning van onze pianist Lionel Bams, hebben we toch de nodige deuntjes.”

Wie zelf eens wil leren dansen als een edelman -of vrouw krijgt binnenkort nog een herkansing. Op 28 maart gaat er nieuwe workshop door. Opnieuw onder leiding van Lieven Baert. “Iedereen is welkom”, besluit Baert. “Het is niet zo dat mensen die er vandaag niet bij waren, de volgende keer niet kunnen volgen.”

Veertig euro

Inschrijven voor die workshop kan via info@kasteeldursel.be. Wie meer informatie wil, kan deze hier op de websit van het kasteel in Hingene terug vinden. Voor de cursus betaal je veertig euro inschrijvingsgeld. Deelnemersk krijgen wel telkens een lunch, dranken en een koffie- en taartenbuffet aangeboden.