Decoratieteam haalt nu al kerstversiering boven in kasteel d'Ursel Els Dalemans

31 oktober 2019

18u55 0 Bornem Hoewel de herfstvakantie nog volop aan de gang is, staat in kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) alles al in het teken van Kerstmis. Een team van meer dan 40 vrijwilligers werkt er druk aan decoratie van ‘Kersmagie’. “We pakten al 1.250 pakjes in, nu zijn de meer dan 40 kerstbomen aan de beurt”, zeggen coördinatoren Martine Van Keer en Ingrid Van Bruyssel.

Kerstmagie is een sprookjesachtige reeks theaterwandelingen, die plaatsvinden van 7 tot 23 december. Kasteel d’Ursel wordt voor de gelegenheid helemaal versierd in een feeërieke kerstsfeer, en daar zorgt het decoratieteam voor. “Alles samen moeten we zo’n 15 kamers in het kasteel aankleden, die veel groter en hoger zijn dan de ruimtes die we thuis gewend zijn. We moesten dus in heel andere volumes en hoeveelheden denken, toen we voor onze eerste aankopen naar de winkels trokken.”

4.000 ballen

“Ondertussen hebben we al 1.250 grote en kleine kartonnen dozen verpakt in kerstpapier. We maakten de voorbije dagen guirlandes, om aan de trapleuningen en op de vensterbanken te bevestigen. Alle kamers die worden gebruikt voor Kerstmagie, krijgen bovendien een rood tapijt. We kochten meer dan 40 kerstbomen en wel 4.000 kerstballen in alle mogelijke vormen. Zij worden vanaf volgende week uit de dozen gehaald en aan de takken gehangen.”

“Ons pronkstuk, een boom van wel vier meter hoog, plaatsen we aan de inkom. Zo willen we bezoekers meteen in de kerstsfeer brengen, Onze basiskleuren voor de versiering zijn rood, groen en goud, en we gaan natuurlijk ook heel wat verlichting gebruiken. Het is een hele luxe om op de helpende handen van wel meer dan 40 vrijwilligers te kunnen rekenen. We kijken er enorm naar uit om over enkele weken het resultaat van ons werk te kunnen bewonderen. De organisatoren van Kerstmagie waarschuwden ons wel: mogelijk gaan we dit jaar géén zin hebben om ook thuis nog eens een kerstboom te versieren (lacht).”

Kerstmagie, van 7 tot 23 december 2019 in kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem), tickets reserveren kan via www.kerstmagie.be.